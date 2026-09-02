Un phénomène inquiétant

L'usage des jeux d'argent en ligne connaît une hausse importante chez les adolescents. Derrière ce phénomène inquiétant se cachent des mécanismes d'addiction souvent amorcés dès le plus jeune âge.

Écoutez l'experte en neurosciences et cyberpsychologie, Mélissa Canseliet, aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Elle explique que la dépendance s'amorce très tôt via des jeux pour enfants apparemment inoffensifs.

L'utilisation de monnaies virtuelles et de mécanismes de récompense aléatoires entraîne le cerveau à la prise de risque et au pari.

Elle ajoute que le cerveau des jeunes, encore en développement, manque de maturité au niveau du cortex préfrontal pour contrôler ces impulsions, ce qui les rend particulièrement vulnérables face aux publicités ciblées et aux offres de paris en ligne.