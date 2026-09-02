Une importante manifestation s’est déroulée devant le conseil municipal de Saint-Pie pour défendre la piste de course Sanair, menacée par un projet de réserve foncière de la municipalité.

Écoutez l'expert en conduite chez Michelin, Carl Nadeau, aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il déplore la décision de la ville de bloquer le site sous prétexte d'y construire une école secondaire, un projet qui n'est pourtant inscrit dans aucun plan officiel du ministère de l'Éducation.

L'intervenant souligne l'absurdité financière d'une telle initiative, dont les coûts d'infrastructure, de contamination et de relocalisation atteindraient des dizaines de millions de dollars pour une petite municipalité.

Il rappelle également l'importance capitale des circuits, comme Sanair pour la formation à la conduite préventive, l'entraînement des forces de l'ordre et la sécurité routière globale.