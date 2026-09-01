Embrasement des réseaux sociaux

Un simple geste d'inclusion à l'école primaire a tourné au cauchemar numérique...

À Sherbrooke, un enseignant s'est présenté en classe avec du vernis à ongles bleu pour déconstruire les stéréotypes.

Si ses élèves n'y ont vu que du feu, sa publication sur les réseaux sociaux a déclenché une véritable tempête.

Entre félicitations et menaces de mort d'une violence inouïe de la part de parents, l'affaire fait réagir tout le Québec.

Marie-Ève Tremblay décortique ce dérapage avec la chroniqueuse Karine Tremblay et le psychologue Égide Royer pour comprendre ce qui alimente cette peur et cette haine en ligne.

Écoutez Karine Tremblay, chroniqueuse à La Tribune et Egide Royer, psychologue, à ce sujet mardi matin au micro de Marie-Eve Tremblay.