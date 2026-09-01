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Embrasement des réseaux sociaux

Un enseignant porte du vernis à ongles à l'école, reçoit des menaces de mort

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 1 septembre 2026 12:04

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Un enseignant porte du vernis à ongles à l'école, reçoit des menaces de mort
L’enseignant David Bessette a porté du vernis à ongles bleu lors de la rentrée scolaire pour déconstruire les stéréotypes de genre, initiative passée inaperçue en classe mais ayant déclenché une tempête sur les réseaux sociaux, avec 21 500 réactions, 2 360 000 vues et de nombreux messages haineux, dont des menaces de mort, principalement de parents. / Adobe Stock

Un simple geste d'inclusion à l'école primaire a tourné au cauchemar numérique...

À Sherbrooke, un enseignant s'est présenté en classe avec du vernis à ongles bleu pour déconstruire les stéréotypes.

Si ses élèves n'y ont vu que du feu, sa publication sur les réseaux sociaux a déclenché une véritable tempête.

Entre félicitations et menaces de mort d'une violence inouïe de la part de parents, l'affaire fait réagir tout le Québec.

Marie-Ève Tremblay décortique ce dérapage avec la chroniqueuse Karine Tremblay et le psychologue Égide Royer pour comprendre ce qui alimente cette peur et cette haine en ligne.

Écoutez Karine Tremblay, chroniqueuse à La Tribune et Egide Royer, psychologue, à ce sujet mardi matin au micro de Marie-Eve Tremblay. 

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