Un cas pour la déontologie?

L'animateur Pierre-Yves Lord fait la manchette après avoir été menotté et arrêté à Québec pour «désordre», à la suite d'un spectacle.

Alcoolisé mais de bonne humeur, il tentait de diriger la circulation lorsqu'un échange verbal corsé a éclaté avec une policière.

Pour Stéphane Gendron, il s'agit d'une simple infraction municipale et non d'un crime, dénonçant un «clickbait» médiatique et un manque flagrant de déontologie policière.

Alors que l'animateur craint pour sa carrière, le chroniqueur s'interroge sur la sévérité de cette intervention.

Écoutez Stéphane Gendron, maire de Huntingdon, partager son avis à ce sujet, mercredi matin au micro de Marie-Eve Tremblay.