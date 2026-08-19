Recrudescence d'appels fraduleux

Il y a une réelle recrudescence des appels frauduleux ces temps-çi, notamment en Gaspésie.
Écoutez à ce sujet François Charron, chroniqueur numérique, au micro de Gino Chouinard.
Les sujets discutés
- Au 30 juin, on notait 15 000 rapports traités par le Centre antifraude du Canada et 351 millions de dollars de pertes financières;
- François Charron recommande de ne pas répondre aux appels inconnus, de vérifier les numéros sur des sources fiables;
- Il est important de signaler les fraudes;
- Mise en garde: les faux sites et l’utilisation non vérifiée de l’intelligence artificielle pour obtenir des coordonnées.