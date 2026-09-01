Monopole sur le traitement de nos transactions

Saviez-vous que vos cartes de crédit et vos applications de paiement préférées dépendent presque entièrement des décisions financières des États-Unis?

Le chroniqueur économique Marc-André Sabourin met en lumière notre vulnérabilité face aux géants américains du paiement.

Radiation surprise de citoyens sur des listes de sanctions, hausse inattendue des vols de véhicules canadiens acheminés vers la Russie... la géopolitique influence directement notre quotidien, nos finances et même nos déplacements.

Écoutez Marc-André Sabourin, chef du bureau affaires et économie au magazine L’Actualité, expliquer le tout mardi à L'instinct Marie-Eve.