À l'occasion de son tour d'horizon, lundi, Patrick Lagacé aborde le retour des tensions entre l'Iran et les États-Unis, marquées par de nouvelles frappes des deux côtés dans le détroit d'Ormuz.
Ce conflit fait grimper le prix du pétrole brut à 90 $, avec des répercussions directes sur le prix à la pompe, où le prix de l'essence dépasse désormais les 2 $ le litre dans la région de Montréal.
Écoutez Patrick Lagacé analyser le tout, lundi, lors de son tour d'horizon.
Autres sujets abordés:
- Inondations au Népal: le bilan grimpe à 903 morts;
- Les É-U aussi touchés par des inondations au Grand Canyon, un mort et une dizaine de disparus;
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- Déficit de 6 milliards de dollars à combler au Québec;
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