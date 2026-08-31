À l'occasion de son tour d'horizon, lundi, Patrick Lagacé aborde le retour des tensions entre l'Iran et les États-Unis, marquées par de nouvelles frappes des deux côtés dans le détroit d'Ormuz.

Ce conflit fait grimper le prix du pétrole brut à 90 $, avec des répercussions directes sur le prix à la pompe, où le prix de l'essence dépasse désormais les 2 $ le litre dans la région de Montréal.

Écoutez Patrick Lagacé analyser le tout, lundi, lors de son tour d'horizon.