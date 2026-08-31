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Nouvelles frappes

Iran–États-Unis: «Cette guerre-là, c'est une guerre de choix»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 31 août 2026 06:23

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
Iran–États-Unis: «Cette guerre-là, c'est une guerre de choix»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l'occasion de son tour d'horizon, lundi, Patrick Lagacé aborde le retour des tensions entre  l'Iran et les États-Unis, marquées par de nouvelles frappes des deux côtés dans le détroit d'Ormuz.

Ce conflit fait grimper le prix du pétrole brut à 90 $, avec des répercussions directes sur le prix à la pompe, où le prix de l'essence dépasse désormais les 2 $ le litre dans la région de Montréal.

Écoutez Patrick Lagacé analyser le tout, lundi, lors de son tour d'horizon.

Autres sujets abordés:

  • Inondations au Népal: le bilan grimpe à 903 morts;
  • Les É-U aussi touchés par des inondations au Grand Canyon, un mort et une dizaine de disparus;
  • Le Parti conservateur souhaite sortir le Québec de la taxe carbone;
  • Le PQ veut enquêter sur la langue de socialisation dans les écoles de Montréal et Laval;
  • Déficit de 6 milliards de dollars à combler au Québec;
  • Proche aidant: un témoignage poignant.

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