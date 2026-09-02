Les journalistes en colère d'avoir servi de leurre

Netflix s'apprête à diffuser un documentaire sur l'exfiltration secrète de Donald Trump de son avion présidentiel survenue le 8 juillet dernier à Ankara.

Craignant pour sa sécurité en raison de menaces iraniennes, les Services secrets ont évacué le président à l'insu de son personnel et des journalistes à bord.

Ces derniers, contraints de fermer les volets de l'appareil, ont réalisé plus tard qu'ils avaient servi de leurre tandis qu'Air Force One décollait sans le président.

Écoutez Frédéric Labelle expliquer le tout, mercredi à Lagacé le matin, lors de sa chronique réseaux sociaux.