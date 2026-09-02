L’importance de la réappropriation du territoire

Marie-France Bazzo explique pourquoi elle privilégie depuis de nombreuses années le terme «États-Uniens» plutôt qu'«Américains» pour désigner les citoyens des États-Unis.

Inspirée par ses échanges passés avec l'anthropologue Serge Bouchard, elle rappelle que le continent américain a été arpenté et nommé par les ancêtres des Canadiens français ainsi que par d'autres peuples.

Selon elle, adopter cette appellation constitue un geste de réappropriation culturelle, rappelant que l'Amérique du Nord est un territoire partagé qui dépasse les seules frontières des États-Unis. Écoutez son échange avec Patrick Lagacé.

Écoutez Marie-France Bazzo, productrice et chroniqueuse à l’émission de Denis Lévesque, expliquer le tout, mercredi à Lagacé le matin.