La rage du raton laveur progresse

La rage du raton laveur gagne du terrain au Québec, se rapprochant dangereusement des zones urbaines comme Montréal et ses banlieues.

La biologiste Marianne Gagnier lance l'alerte sur la hausse des cas détectés chez les animaux sauvages et domestiques.

Elle souligne l'importance d'éviter tout contact avec la faune et de faire vacciner les animaux de compagnie pour prévenir la transmission de cette maladie mortelle.

Quels sont ses conseils de prévention?

Écoutez la biologiste Marianne Gagnier, du ministère de l'Environnement, commenter la situation à Lagacé le matin.