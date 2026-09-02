Copropriétaire d'un jour de l'équipe torontoise

Jean-Michel L’Espérance, un résident de Saint-Bruno, a vécu une expérience inoubliable en remportant le concours de Rogers pour devenir copropriétaire d'un jour des Blue Jays de Toronto.

Accompagné de sa conjointe, il a profité d'un traitement VIP incluant le vol, l'hôtel et la limousine, après avoir failli rater l'appel croyant à une fraude.

Il a visité les nouvelles installations du Rogers Centre, le vestiaire des joueurs et rencontré des dirigeants de l'équipe. Il en a profité pour leur suggérer de ramener des matchs de baseball à Montréal.

Écoutez son récit complet au micro de Jean-Michel Bourque et Patrick Lagacé, mercredi matin.