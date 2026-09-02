Promesses électorales

Dans le cadre de la campagne électorale, Alexandre Leblond analyse la promesse de la CAQ d'injecter 1000 $ dans le REEE de chaque nouveau-né dès l'automne 2027.

Selon ses calculs, l'enveloppe annoncée de 218,8 millions $ sur quatre ans ne couvrirait environ que 54 700 naissances annuelles, alors que le Québec en enregistre plus de 78 000.

Le chroniqueur financier remet aussi en question l'universalité de cette mesure, préconisant plutôt une aide ciblée pour les familles à faible revenu.

Écoutez la chronique financière d'Alexandre Leblond, mercredi à Lagacé le matin.

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