Rentrée scolaire à Montréal

En direct des abords de l'école primaire Jean-Baptiste-Meilleur dans l'arrondissement de Ville-Marie à Montréal, Carl Marchand fait le point sur la sécurité routière dans les zones scolaires.

C'est à cet endroit même que la petite Mariia avait été mortellement frappée par un automobiliste en 2022. Malgré l'ajout de dos d'âne et de rues à sens unique, des comportements imprudents persistent, notamment des automobilistes qui s'engagent à sens inverse.

Écoutez le reportage de Carl Marchand, qui poursuit sa tournée des écoles pour observer le comportement des automobilistes, à Lagacé le matin.