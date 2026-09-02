L'intelligence artificielle (IA) transforme rapidement les habitudes d'achat des consommateurs. Selon une étude du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD), près du quart des Québécois ont désormais recours à l'IA pour comparer des produits, trouver des codes promotionnels ou dénicher les meilleures offres.

Si l'outil séduit particulièrement les 35-44 ans, il représente un défi de taille pour les commerçants locaux qui doivent adapter leur présence numérique à cette évolution technologique fulgurante.

Écoutez le directeur général du Conseil québécois du commerce de détail, Damien Silès, mercredi, à Lagacé le matin.