Urgences débordées

L'histoire se répète dans le réseau de la santé.

Les hôpitaux québécois débordent en raison du manque de places en CHSLD et en ressources intermédiaires, ce qui crée un effet de refoulement critique dans les urgences.

Le Dr Gilbert Boucher, président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec, déplore que 2 500 lits d'hospitalisation soient bloqués par des patients en attente de relocalisation.

Alors que la saison grippale approche, le Dr Boucher s'inquiète de la situation et déplore le silence des chefs politiques sur ce sujet en pleine campagne électorale.

Écoutez le Dr Gilbert Boucher, président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec, commenter à Lagacé le matin mercredi.