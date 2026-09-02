II a ridiculisé des cadettes canadiennes

Dimitri Soudas dénonce le secrétaire à la Défense américain, Pete Hegseth, qui a utilisé sa tribune pour ridiculiser des jeunes cadettes canadiennes sur les réseaux sociaux.

Il souligne le manque de maturité de l'homme d'État face à des adolescentes engagées.

Écoutez la chronique politique de Dimitri Soudas, mercredi à Lagacé le matin.

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