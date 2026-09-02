50 spectacles à venir de «Karaoké 90»

Ludovick Bourgeois est de passage pour présenter sa nouvelle tournée intitulée Karaoké 90.

Entouré de six musiciens sur scène, l'artiste propose un spectacle haut en couleur où le public est invité à chanter en chœur une trentaine de grands succès québécois et internationaux qui ont marqué cette décennie.

S'inscrivant dans la continuité de son hommage aux BB, le projet mise sur la nostalgie et sur des sonorités qui résonnent encore aujourd'hui.

La tournée s'amorce avec une cinquantaine de dates partout au Québec.

Écoutez Ludovick Bourgeois, l'auteur-compositeur et chanteur, parler de sa tournée de spectacles, mercredi à Lagacé le matin.