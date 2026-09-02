Les chefs exagèrent-ils avec les promesses?

Le chroniqueur Luc Ferrandez dénonce le manque de réalisme dans les promesses électorales des chefs politiques, qu'il qualifie de surenchère irresponsable.

Face au cadre budgétaire très serré et aux risques de récession, le chroniqueur réclame une grande transparence et demande un plan concret pour faire face aux incertitudes économiques.

Écoutez le message lancé par le chroniqueur Luc Ferrandez aux chefs des partis politiques en ce début de campagne électorale.