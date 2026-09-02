Les chefs à Lagacé le matin

Au micro de Patrick Lagacé, la députée solidaire Ruba Ghazal livre un témoignage intime sur son parcours d'immigration au Québec.

Arrivée à dix ans et demi en provenance des Émirats arabes unis, elle se remémore avec émotion son apprentissage du français en classe d'accueil et les retrouvailles marquantes avec son ancien enseignant.

Elle aborde également la réalité du commerce familial, la valeur du travail transmise par son père, ainsi que la douleur liée au deuil de ne pas avoir eu d'enfant.

Enfin, elle invite les citoyens à un débat politique respectueux et dépourvu d'insultes personnelles.

Écoutez l'entrevue de Patrick Lagacé avec Ruba Ghazal, co-porte-parole de Québec solidaire, mercredi matin.