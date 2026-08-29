Les Roses de Montréal marqueront l'histoire du sport professionnel canadien, ce samedi au stade Saputo.

L'équipe affrontera les Tides d'Halifax devant une foule record pour un match de soccer féminin.

La femme d'affaires, Isabèle Chevalier, souligne l'engouement exceptionnel du public et l'importance du moment pour les joueuses.

Écoutez la cofondatrice des Roses de Montréal, Isabèle Chevalier, à ce sujet, samedi, lors de l'émission Signé Lévesque.

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