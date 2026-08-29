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Sports

Les Roses au stade Saputo: «On va ramener ce record-là à Montréal»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 29 août 2026 08:44

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Les Roses au stade Saputo: «On va ramener ce record-là à Montréal»
Jean-François Baril / Cogeco Média

Les Roses de Montréal marqueront l'histoire du sport professionnel canadien, ce samedi au stade Saputo.

L'équipe affrontera les Tides d'Halifax devant une foule record pour un match de soccer féminin.

La femme d'affaires, Isabèle Chevalier, souligne l'engouement exceptionnel du public et l'importance du moment pour les joueuses.

Écoutez la cofondatrice des Roses de Montréal, Isabèle Chevalier, à ce sujet, samedi, lors de l'émission Signé Lévesque.

Autres sujets abordés;

  • Défaite des Alouettes de Montréal;
  • Victoire des Blue Jays de Toronto.

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