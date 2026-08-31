Tensions au Moyen-Orient

À la suite de nouvelles frappes américaines et des ripostes iraniennes dans le détroit d'Ormuz, les tensions ne cessent de s'intensifier au Moyen-Orient.

Le président américain Donald Trump promet de répliquer fermement et les négociations semblent au point mort, ce qui a des répercussions directes sur le prix de l'essence.

Écoutez le co-directeur du Réseau d’analyse stratégique et professeur titulaire de science politique à l’UQAM, Justin Massie, faire le point sur la situation lundi.