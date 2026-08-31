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Tensions au Moyen-Orient

Iran: «Il n'y a pas beaucoup d'autres voies de sortie pour les États-Unis»

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Entendu dans

La commission

le 31 août 2026 13:46

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Iran: «Il n'y a pas beaucoup d'autres voies de sortie pour les États-Unis»
À la suite de nouvelles frappes américaines et des ripostes iraniennes dans le détroit d'Ormuz, les tensions ne cessent de s'intensifier au Moyen-Orient. / Mark Schiefelbein / The Associated Press

À la suite de nouvelles frappes américaines et des ripostes iraniennes dans le détroit d'Ormuz, les tensions ne cessent de s'intensifier au Moyen-Orient.

Le président américain Donald Trump promet de répliquer fermement et les négociations semblent au point mort, ce qui a des répercussions directes sur le prix de l'essence.

Écoutez le co-directeur du Réseau d’analyse stratégique et professeur titulaire de science politique à l’UQAM, Justin Massie, faire le point sur la situation lundi.

«On est dans une impasse à la fois militaire et diplomatique. Il n'y a pas beaucoup d'autres voies de sortie pour les États-Unis...» 

Justin Massie

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