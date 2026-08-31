Télescope Nancy Grace Roman

Le télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA a été lancé dimanche, en Floride.

Et il y a une fierté québécoise derrière tout ça: les caméras ultra-sensibles de ce télescope ont été conçues à Montréal par les entreprises ABB et Nüvü Camēras.

Écoutez Frédéric Pelletier, ancien navigateur en chef pour la NASA et responsable du développement des affaires chez ABB, avec Gino Chouinard.

Le télescope vise à cartographier le cosmos, étudier l'énergie noire et détecter des exoplanètes grâce à une caméra ultra-sensible conçue par ABB et Nüvü Caméras, deux entreprises québécoises.

Frédéric Pelletier explique que la caméra, fruit d’un partenariat soutenu par l’Agence spatiale canadienne, permettra d’observer directement des exoplanètes semblables à la Terre à 1,5 million de kilomètres de notre planète.