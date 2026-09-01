Les idées d'Eric Duhaime font jaser

Alors que la campagne électorale s'intensifie au Québec, le Parti conservateur du Québec tente de tirer son épingle du jeu face aux autres formations politiques.

En plus de promettre un allègement majeur de la bureaucratie pour les entrepreneurs, le chef Eric Duhaime mise sur des baisses d'impôts allant jusqu'à 11 000 $ sur quatre ans par ménage.

Ses engagements plus à droite sur l'échiquier politique et sa volonté de redonner de l'argent dans les poches des citoyens semblent trouver un écho auprès d'une partie de l'électorat.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez faire le point sur les stratégies des chefs en campagne, mardi, à La commission.