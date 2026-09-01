Trop de promesses électorales?

Alors que la CAQ propose d'offrir 1 000 $ dans un compte épargne-étude pour chaque nouveau-né au Québec dès l'automne 2027, une question essentielle se pose en période électorale : les partis font-ils trop de promesses ?

Au Québec, l'interventionnisme étatique est ancré culturellement, que ce soit en santé, en éducation, en culture ou dans le milieu des affaires.

Bien que les appels à la réduction de la bureaucratie et à une saine gestion des finances publiques soient fréquents, notamment via le discours du chef conservateur Éric Duhaime, les citoyens s'attendent toujours à recevoir leur part de soutien de l'État.