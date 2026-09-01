Dans son éditorial, l'animateur Luc Ferrandez soutient que le débat actuel sur les seuils d'immigration rate la cible.

Selon lui, la véritable problématique ne réside pas uniquement dans le nombre de personnes accueillies chaque année, mais dans la gestion des centaines de milliers de résidents temporaires et de demandeurs d'asile déjà établis au Québec, dont le traitement du statut s'étire souvent sur plusieurs années en raison des lourdeurs fédérales.

Écoutez l'éditorial de Luc Ferrandez mardi à La commission.