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Politique

Immigration: Luc Ferrandez appelle à traiter le problème à la source

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Entendu dans

La commission

le 1 septembre 2026 13:08

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Immigration: Luc Ferrandez appelle à traiter le problème à la source
Luc Ferrandez / Cogeco Média

Dans son éditorial, l'animateur Luc Ferrandez soutient que le débat actuel sur les seuils d'immigration rate la cible. 

Selon lui, la véritable problématique ne réside pas uniquement dans le nombre de personnes accueillies chaque année, mais dans la gestion des centaines de milliers de résidents temporaires et de demandeurs d'asile déjà établis au Québec, dont le traitement du statut s'étire souvent sur plusieurs années en raison des lourdeurs fédérales.

Écoutez l'éditorial de Luc Ferrandez mardi à La commission.

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