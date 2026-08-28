Boycotter intelligement

En pleine guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis, les animateurs de La commission souhaitent vous faire découvrir des alternatives aux offres de voyages américaines.

Éric Boissonneault, de l'Association des agents de voyages du Québec, recommande, chez nous, de découvrir Terre-Neuve, souvent sous-estimée.

À l'international, Cancún, Punta Cana et la Jamaïque sont des endroits prisés pour voyager, selon ses recommandations.

Écoutez Éric Boissonneault, vice-président de l'Association des agents de voyages du Québec, présenter des destinations voyage autres que les États-Unis aux animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.