Campagne électorale

La cheffe de la Coalition avenir Québec, Christine Fréchette, a fait réagir en affirmant mardi qu'il n'existait pas d'école à trois vitesses au Québec.

Le chef de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Éric Gingras, se dit extrêmement déçu de voir la CAQ nier une réalité pourtant reconnue par les experts, les universitaires et les parents.

Écoutez Éric Gingras, président de la CSQ, faire le point sur les propos de la cheffe de la CAQ, mardi, à l'émission La commission.