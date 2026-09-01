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Campagne électorale

Pas d’école à trois vitesses selon Fréchette: «C'est très décevant»

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Entendu dans

La commission

le 1 septembre 2026 13:52

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Pas d’école à trois vitesses selon Fréchette: «C'est très décevant»
La cheffe de la Coalition avenir Québec, Christine Fréchette, a fait réagir en affirmant mardi qu'il n'existait pas d'école à trois vitesses au Québec. / LIGHTFIELD STUDIOS / Adobe Stock

La cheffe de la Coalition avenir Québec, Christine Fréchette, a fait réagir en affirmant mardi qu'il n'existait pas d'école à trois vitesses au Québec.

Le chef de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Éric Gingras, se dit extrêmement déçu de voir la CAQ nier une réalité pourtant reconnue par les experts, les universitaires et les parents. 

Écoutez Éric Gingras, président de la CSQ, faire le point sur les propos de la cheffe de la CAQ, mardi, à l'émission La commission.

«C'est une chose de dire que tu es en désaccord avec des états généraux, mais de nier le problème, je pense que c'est très décevant.»

Éric Gingras

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