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Un article du Globe and Mail fait jaser

Train à grande vitesse: le PDG d'Alto rectifie le tir

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 1 septembre 2026 12:41

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Train à grande vitesse: le PDG d'Alto rectifie le tir
Martin Imbleau / La Presse Canadienne

À la suite d'informations publiées par le Globe and Mail faisant état d'une explosion des coûts du futur train à grande vitesse (TGV) — qui atteindraient de 90 à 150 milliards de dollars —, le président-directeur général d'Alto, Martin Imbleau, tient à remettre les pendules à l'heure.

Selon lui, les chiffres avancés mélangent le coût d'investissement initial et les frais d'exploitation calculés sur plusieurs décennies, tirés d'une étude théorique datant de 2023. Il assure qu'un cas d'affaires rigoureux, basé sur l'ingénierie et des données réelles, sera déposé au gouvernement au début de l'année 2027.

Écoutez Martin Imbleau, PDG d'Alto, faire le point à La commission mardi.

Autres sujets abordés

  • Le choix de s'inspirer des meilleures pratiques internationales et d'éviter les erreurs commises sur d'autres grands projets ferroviaires comme le HS2 au Royaume-Uni;
  • L'état des discussions avec le milieu agricole;
  • L'annonce à venir cet automne d'un tracé plus précis entre Montréal et Ottawa.

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