Un article du Globe and Mail fait jaser

À la suite d'informations publiées par le Globe and Mail faisant état d'une explosion des coûts du futur train à grande vitesse (TGV) — qui atteindraient de 90 à 150 milliards de dollars —, le président-directeur général d'Alto, Martin Imbleau, tient à remettre les pendules à l'heure.

Selon lui, les chiffres avancés mélangent le coût d'investissement initial et les frais d'exploitation calculés sur plusieurs décennies, tirés d'une étude théorique datant de 2023. Il assure qu'un cas d'affaires rigoureux, basé sur l'ingénierie et des données réelles, sera déposé au gouvernement au début de l'année 2027.

Écoutez Martin Imbleau, PDG d'Alto, faire le point à La commission mardi.

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