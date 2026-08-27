Nvidia génère 60 G $ de profits en trois mois

L'entreprise californienne Nvidia, spécialisée dans les puces pour l’intelligence artificielle, va bien. Très, très bien, même.
Écoutez la chroniqueuse Michèle Boisvert commenter les actifs et les prévisions de Nvidia en compagnie de Gino Chouinard.
Les sujets discutés
- Nvidia a généré 96,2 milliards de dollars de revenus et près de 60 milliards de profit en trois mois;
- La croissance pour 2027 est de l'ordre de 70 % l’an prochain;
- Bill Gates et le patron de Nvidia ne s'entendent pas sur l’impact de l’IA sur l’emploi;
- Une entreprise québécoise de Lanaudière a trouvé un moyen de lutter contre les tarifs américains.