Politique québécoise

La Coalition avenir Québec (CAQ) s'engage à verser 1000 $ dans un régime enregistré d'épargne-études (REEE) pour chaque enfant à naître au Québec à compter de l'automne 2027.

Cette mesure, évaluée à 218,8 millions de dollars sur quatre ans, vise à inciter les familles à épargner pour les études postsecondaires de leurs enfants et à alléger leur fardeau financier.

Écoutez le député sortant de la circonscription de Borduas, Simon Jolin-Barrette, faire le point sur cette mesure mardi à La commission.

Il précise que l'argent pourra servir tant pour le cégep et l'université que pour un diplôme d'études professionnelles (DEP).