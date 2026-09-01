Promesse du PQ: retrait de la TVQ sur les biens usagés

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reviennent sur la proposition fiscale du Parti québécois (PQ) d'éliminer la taxe de vente du Québec (TVQ) de 10% sur l'achat de tous les biens usagés.

Afin de discuter de cet engagement, les commissaires reçoivent Maude Brossard-Sabourin, candidate du Parti québécois dans la circonscription d'Hochelaga-Maisonneuve.

Écoutez la défendre cette nouvelle promesse de son parti, mardi midi à La commission.