Élections provinciales

Au Québec, de nombreux retraités font face à un pouvoir d'achat qui diminue d'année en année sous l'effet de l'inflation.

C'est le cas de Sylvain, 62 ans, ancien employé de la fonction publique recevant une pension non indexée de 35 000 $ par an, qui craint de ne plus pouvoir répondre à ses besoins de base d'ici 5 à 10 ans.

Alors que 46% des ménages d'une personne gagnent moins de 41 480 $ et que 37 à 38 % des aînés québécois vivent sous le seuil de la pauvreté, le sort des retraités reste largement ignoré par les partis politiques depuis le début de la campagne.

Écoutez Nathalie et Normandeau et Luc Ferrandez discuter avec Sylvain Asselin, retraité de la fonction publique, qui peine à joindre les deux bouts, mardi, à La commission.