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Guerre commerciale et tarifs

Des étiquettes «T» chez Loblaws: bénéfique au consommateur ou au détaillant?

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Entendu dans

La commission

le 27 août 2026 14:59

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Des étiquettes «T» chez Loblaws: bénéfique au consommateur ou au détaillant?
Le géant de l'alimentation Loblaws introduit le symbole « T » sur les étagères de ses bannières Maxi et Provigo afin de signaler les produits visés par les tarifs douaniers américains. / Adobe Stock

Le géant de l'alimentation Loblaws a réintroduit le symbole «T» sur les étagères de ses bannières Maxi et Provigo afin de signaler les produits visés par les tarifs douaniers américains.

Mais cette décision est-elle réellement bénéfique aux consommateurs ou sert-elle plutôt les intérêts des détaillants en épicerie?

Écoutez Sylvain Charlebois, expert en agroalimentaire à l'Université de Dalhousie, faire le point, jeudi, à l'émission La commission

«J'ai l'impression qu'ils vont s'attirer encore de la critique parce que les gens vont accuser Loblaws d'utiliser le "T" comme prétexte pour augmenter les prix de façon injustifiée.»

Sylvain Charlebois

Autres sujets abordés: 

  • Le retrait in extremis des fruits de mer et des poissons de la liste des contre-tarifs par le gouvernement canadien pour protéger les communautés côtières;
  • L'impact réel des contre-tarifs sur l'inflation alimentaire.

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