Guerre commerciale et tarifs

Le géant de l'alimentation Loblaws a réintroduit le symbole «T» sur les étagères de ses bannières Maxi et Provigo afin de signaler les produits visés par les tarifs douaniers américains.
Mais cette décision est-elle réellement bénéfique aux consommateurs ou sert-elle plutôt les intérêts des détaillants en épicerie?
Écoutez Sylvain Charlebois, expert en agroalimentaire à l'Université de Dalhousie, faire le point, jeudi, à l'émission La commission.
«J'ai l'impression qu'ils vont s'attirer encore de la critique parce que les gens vont accuser Loblaws d'utiliser le "T" comme prétexte pour augmenter les prix de façon injustifiée.»
Autres sujets abordés:
- Le retrait in extremis des fruits de mer et des poissons de la liste des contre-tarifs par le gouvernement canadien pour protéger les communautés côtières;
- L'impact réel des contre-tarifs sur l'inflation alimentaire.