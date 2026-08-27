Guerre commerciale et tarifs

Le géant de l'alimentation Loblaws a réintroduit le symbole «T» sur les étagères de ses bannières Maxi et Provigo afin de signaler les produits visés par les tarifs douaniers américains.

Mais cette décision est-elle réellement bénéfique aux consommateurs ou sert-elle plutôt les intérêts des détaillants en épicerie?

Écoutez Sylvain Charlebois, expert en agroalimentaire à l'Université de Dalhousie, faire le point, jeudi, à l'émission La commission.