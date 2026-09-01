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Le port de Montréal au cœur de la lutte

Vols de voitures au Canada: la filière clandestine vers la Russie

par 98.5

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12:55

Entendu dans

La commission

le 1 septembre 2026 13:40

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Vols de voitures au Canada: la filière clandestine vers la Russie
La commission / Cogeco Média

Les commissaires abordent un dossier majeur d'exportation illégale: l'envoi vers la Russie de véhicules volés au Canada.

S'appuyant sur une enquête du New York Times, Nathalie Normandeau explique que le crime organisé exploite ce réseau pour fournir des véhicules de luxe au marché russe, privé d'importations occidentales en raison des sanctions économiques imposées au régime de Vladimir Poutine.

Yannick Béland, surintendant des services frontaliers au Service maritime et ferroviaire de Montréal, fait la lumière sur la situation locale.

M. Béland confirme que le port de Montréal, qui voit transiter 1,5 million de conteneurs par an, demeure un point de sortie privilégié pour les véhicules volés au Québec et en Ontario.

Malgré ce volume massif, il souligne que les interventions des équipes sur le terrain permettent d'intercepter de 20 à 30 véhicules volés par semaine, représentant souvent plus de 1,5 million de dollars en valeur hebdomadaire.

Écoutez le bilan de Yannick Béland, surintendant des services frontaliers au Service maritime et ferroviaire de Montréal, mardi midi à La commission

«C'est utopique de penser qu'on va faire la vérification à 100 % des marchandises. C'est pour ça que... le nerf de la guerre, c'est le partage de l'information.»

Yannick Béland

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