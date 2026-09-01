Le port de Montréal au cœur de la lutte

Les commissaires abordent un dossier majeur d'exportation illégale: l'envoi vers la Russie de véhicules volés au Canada.

S'appuyant sur une enquête du New York Times, Nathalie Normandeau explique que le crime organisé exploite ce réseau pour fournir des véhicules de luxe au marché russe, privé d'importations occidentales en raison des sanctions économiques imposées au régime de Vladimir Poutine.

Yannick Béland, surintendant des services frontaliers au Service maritime et ferroviaire de Montréal, fait la lumière sur la situation locale.

M. Béland confirme que le port de Montréal, qui voit transiter 1,5 million de conteneurs par an, demeure un point de sortie privilégié pour les véhicules volés au Québec et en Ontario.

Malgré ce volume massif, il souligne que les interventions des équipes sur le terrain permettent d'intercepter de 20 à 30 véhicules volés par semaine, représentant souvent plus de 1,5 million de dollars en valeur hebdomadaire.

Écoutez le bilan de Yannick Béland, surintendant des services frontaliers au Service maritime et ferroviaire de Montréal, mardi midi à La commission.