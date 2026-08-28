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Décès de Jacques Doucet

«Il fait parti des grands, de ceux qu'il faut honorer» -Meeker Guerrier

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 28 août 2026 18:39

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
«Il fait parti des grands, de ceux qu'il faut honorer» -Meeker Guerrier
Les amateurs de sports / Cogeco Média

Meeker Guerrier se livre sur la perte de Jacques Doucet, la voix emblématique des Expos de Montréal à la radio, décédé à l'âge de 86 ans.

Écoutez l'édito du chroniqueur sportif Meeker Guerrier, vendredi soir aux Amateurs de sports

«Il a marqué ma jeunesse, Monsieur Doucet. écoutez le baseball à la radio, C'était une tradition avec mon père et ma mère. Comme ti-gars, tu rêves un peu de de faire quelque chose dans le monde du sport et moi je m'amusais à imiter Jacques Doucet avec ces fameuses phrases, mais aussi sa manière de parler, sa manière de chanter aussi en quelque sorte le baseball.»

Meeker Guerrier

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