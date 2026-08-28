Décès de Jacques Doucet

Meeker Guerrier se livre sur la perte de Jacques Doucet, la voix emblématique des Expos de Montréal à la radio, décédé à l'âge de 86 ans.
Écoutez l'édito du chroniqueur sportif Meeker Guerrier, vendredi soir aux Amateurs de sports.
«Il a marqué ma jeunesse, Monsieur Doucet. écoutez le baseball à la radio, C'était une tradition avec mon père et ma mère. Comme ti-gars, tu rêves un peu de de faire quelque chose dans le monde du sport et moi je m'amusais à imiter Jacques Doucet avec ces fameuses phrases, mais aussi sa manière de parler, sa manière de chanter aussi en quelque sorte le baseball.»