L'équipe canadienne de basketball à Québec

L'équipe nationale masculine de basketball du Canada affrontera celle de l'Argentine, lundi soir, au Centre Vidéotron, à Québec.
Écoutez Meeker Guerrier, en direct de Québec, en discuter avec Jérémie Rainville et Gino Chouinard.
Les sujets discutés
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