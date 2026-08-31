Cadre financier de l'équipe Christine Fréchette

Depuis quelques années, la loi oblige le ministre des Finances à présenter l'état des finances publiques avant le déclenchement des élections.

En quoi consiste le cadre révisé de l'équipe Christine Fréchette? Est-il meilleur que le précédent, qui avait été présenté il y a moins d'un mois?

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert faire le point lundi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.