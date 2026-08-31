Cadre financier de l'équipe Christine Fréchette

Depuis quelques années, la loi oblige le ministre des Finances à présenter l'état des finances publiques avant le déclenchement des élections.
En quoi consiste le cadre révisé de l'équipe Christine Fréchette? Est-il meilleur que le précédent, qui avait été présenté il y a moins d'un mois?
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert faire le point lundi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.
«Il y a déjà des améliorations comparativement à il y a moins d'un mois. Il y a des revenus qui arrivent, par exemple, au niveau des transferts fédéraux. Donc, 4,4 milliards $ sur cinq ans, c'est beaucoup d'argent, mais il n'y a rien là-dedans qui nous dit que c'est vraiment le cas. C'est très hypothétique.»