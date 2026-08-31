Évènement de Tastet

Le parc Jean-Drapeau accueillera du 4 au 7 septembre la troisième édition des Rendez-vous gourmands, dont la programmation culinaire gratuite est signée cette année par le populaire site Tastet.

Cette initiative mettra en vedette des ateliers et des démonstrations animés par des chefs renommés, dans une formule accessible visant à démocratiser la haute cuisine pour le grand public.

Écoutez Élise Tastet faire le point lundi, au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.