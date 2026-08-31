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Évènement de Tastet

Les Rendez-vous gourmands: démocratiser la haute cuisine

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 31 août 2026 16:50

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Les Rendez-vous gourmands: démocratiser la haute cuisine
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Le parc Jean-Drapeau accueillera du 4 au 7 septembre la troisième édition des Rendez-vous gourmands, dont la programmation culinaire gratuite est signée cette année par le populaire site Tastet.

Cette initiative mettra en vedette des ateliers et des démonstrations animés par des chefs renommés, dans une formule accessible visant à démocratiser la haute cuisine pour le grand public.

Écoutez Élise Tastet faire le point lundi, au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.

«On a vraiment pris des personnalités qui étaient bien aimées du public. Puis on a essayé de penser à des ateliers qui étaient intéressants et accessibles pour le public.»

Élise Tastet

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