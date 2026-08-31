Élections provinciales 2026

Alors que la campagne électorale bat son plein, les récentes sorties publiques de Pierre Fitzgibbon concernant le dossier Northvolt créent un véritable «crêpage de chignon» avec le Parti québécois (PQ) et placent la Coalition avenir Québec (CAQ) sur la défensive.

Écoutez le commentaire politique de Nathalie Normandeau, lundi, à l'émission de Gino Chouinard.

Selon Nathalie Normandeau, la simple présence médiatique de l'ancien ministre de l'Économie s'avère embarrassante pour le parti au pouvoir.

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