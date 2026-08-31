 Aller au contenu
Actualités sportives

Lionel Messi prend sa retraite internationale de l'équipe de l'Argentine

par 98.5

0:00
4:30

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 31 août 2026 16:00

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Lionel Messi prend sa retraite internationale de l'équipe de l'Argentine
Lionel Messi après la défaite de l'Argentine contre l'Espagne au Mondial. / AP/Adam Hunger

La légende argentine du soccer Lionel Messi prend sa retraite de la compétition internationale.

L'attaquant de 39 ans continue toutefois de performer avec l'Inter Miami, notamment après une victoire de 7-1 contre le CF Montréal, samedi, en Floride.

Écoutez Jérémie Rainville discuter de cette légende du sport et présenter quelques autres actualités sportives, lundi, au micro de Gino Chouinard. 

Autres sujets abordés: 

  • Le calendrier à venir du Canadien de Montréal;
  • Le retour à la compétition d'Aaron Donald dans la NFL avec les Rams de Los Angeles;
  • Les résultats des Canadiens au US Open et l'élimination de Novak Djokovic dès le premier tour.
  • Le balayage des Blue Jays de Toronto contre les Mariners de Seattle.
  • La victoire historique des Roses de Montréal devant plus de 17 000 spectateurs au stade Saputo.

Vous aimerez aussi

«Je ne suis pas déçu de constater que le Canadien n'a pas bougé cet été»
Les amateurs de sports
«Je ne suis pas déçu de constater que le Canadien n'a pas bougé cet été»
0:00
15:14
Les dates importantes du calendrier des Canadiens
Bonsoir les sportifs
Les dates importantes du calendrier des Canadiens
0:00
1:55
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Toujours être la personne de la solution» -Jean-François Bergeron
Rattrapage
Président de Loto-Québec
«Toujours être la personne de la solution» -Jean-François Bergeron
Une caméra québécoise pour filmer l'univers
Rattrapage
Télescope Nancy Grace Roman
Une caméra québécoise pour filmer l'univers
Transferts fédéraux prévus: «C'est très hypothétique»
Rattrapage
Cadre financier de l'équipe Christine Fréchette
Transferts fédéraux prévus: «C'est très hypothétique»
«On verra si c'est étendu ou limité» -Valérie Beaudoin
Rattrapage
Nouvelles frappes américaines
«On verra si c'est étendu ou limité» -Valérie Beaudoin
L'époque où de nombreux Québécois immigraient aux États-Unis
Rattrapage
Chronique histoire
L'époque où de nombreux Québécois immigraient aux États-Unis
«Luguentz Dort et Bennedict Mathurin, ça représente le rêve»
Rattrapage
L'équipe canadienne de basketball à Québec
«Luguentz Dort et Bennedict Mathurin, ça représente le rêve»
Les Rendez-vous gourmands: démocratiser la haute cuisine
Rattrapage
Évènement de Tastet
Les Rendez-vous gourmands: démocratiser la haute cuisine
Le taux de diagnostic de TDAH est quatre fois supérieur à la moyenne mondiale
Rattrapage
Déficit de l'attention au Québec
Le taux de diagnostic de TDAH est quatre fois supérieur à la moyenne mondiale
«Fitzgibbon est comme un fantôme qui hante la formation de Christine Fréchette»
Rattrapage
Élections provinciales 2026
«Fitzgibbon est comme un fantôme qui hante la formation de Christine Fréchette»
Instagram s'attaque aux faux influenceurs créés par l'intelligence artificielle
Rattrapage
Chronique réseaux sociaux
Instagram s'attaque aux faux influenceurs créés par l'intelligence artificielle
Bas taux de participation au Canada: faut-il rendre le vote obligatoire?
Rattrapage
Plusieurs pays le font
Bas taux de participation au Canada: faut-il rendre le vote obligatoire?
Chicoutimi—Le Fjord: «On sent une certaine fatigue électorale»
Rattrapage
Partielle fédérale
Chicoutimi—Le Fjord: «On sent une certaine fatigue électorale»
«J'avais le goût de relever ce défi parce que je trouve ça le fun comme jeu»
Rattrapage
José Gaudet à la barre du Tricheur
«J'avais le goût de relever ce défi parce que je trouve ça le fun comme jeu»
Santé: «L'objectif n'est pas de renforcer le privé, mais de renforcer le public»
Rattrapage
Politique québécoise
Santé: «L'objectif n'est pas de renforcer le privé, mais de renforcer le public»