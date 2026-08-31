La légende argentine du soccer Lionel Messi prend sa retraite de la compétition internationale.
L'attaquant de 39 ans continue toutefois de performer avec l'Inter Miami, notamment après une victoire de 7-1 contre le CF Montréal, samedi, en Floride.
Écoutez Jérémie Rainville discuter de cette légende du sport et présenter quelques autres actualités sportives, lundi, au micro de Gino Chouinard.
Autres sujets abordés:
- Le calendrier à venir du Canadien de Montréal;
- Le retour à la compétition d'Aaron Donald dans la NFL avec les Rams de Los Angeles;
- Les résultats des Canadiens au US Open et l'élimination de Novak Djokovic dès le premier tour.
- Le balayage des Blue Jays de Toronto contre les Mariners de Seattle.
- La victoire historique des Roses de Montréal devant plus de 17 000 spectateurs au stade Saputo.