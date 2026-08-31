La légende argentine du soccer Lionel Messi prend sa retraite de la compétition internationale.

L'attaquant de 39 ans continue toutefois de performer avec l'Inter Miami, notamment après une victoire de 7-1 contre le CF Montréal, samedi, en Floride.

Écoutez Jérémie Rainville discuter de cette légende du sport et présenter quelques autres actualités sportives, lundi, au micro de Gino Chouinard.

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