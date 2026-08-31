Plusieurs pays le font

Les taux de participation électorale connaissent une baisse généralisée dans plusieurs démocraties, ce qui remet la question d'imposer le vote obligatoire à l'ordre du jour.

Des pays comme l'Australie appliquent cette mesure depuis un siècle sous peine d'amendes, réussissant à atteindre un taux d'engagement citoyen frôlant les 90 %. Serait-il pertinent d'appliquer cette méthode pour inciter à la participation au Canada?

Écoutez la journaliste et autrice Fadwa Lapierre faire le point lundi sur le sujet à l'émission de Gino Chouinard.