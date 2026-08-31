Les électeurs de Chicoutimi-Le Fjord sont appelés aux urnes, lundi, dans le cadre d'une élection partielle fédérale, alors que le siège est laissé vacant par le conservateur Richard Martel.

Écoutez la journaliste de KYK au Saguenay–Lac-Saint-Jean, Léa Compartino, faire le point sur l'élection partielle qui a lieu, lundi.

Sur le terrain, une fatigue électorale se fait sentir chez plusieurs citoyens en raison du grand nombre de scrutins tenus récemment et de la proximité des prochaines élections provinciales.

Les jours de vote par anticipation ont néanmoins attiré environ 11 000 personnes, représentant un taux de participation de 15 %.