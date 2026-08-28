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Nouveau livre

«L'idée de l'apéro, c'est de prendre le temps» -Rose Simard

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 28 août 2026 18:03

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
«L'idée de l'apéro, c'est de prendre le temps» -Rose Simard
Gino Chouinard / Cogeco Média

Rose Simard, fondatrice de la plateforme 1 ou 2 Cocktails, présente son tout dernier livre intitulé Apéro

Inspiré par la convivialité méditerranéenne et ses nombreux voyages au Mexique, en Toscane et en France, l'ouvrage met de l'avant la simplicité et le partage à la québécoise.

L'autrice y rassemble des recettes faciles combinant cocktails et bouchées, valorisant les ingrédients de qualité et des accords mets-cocktails originaux.

Écoutez la fondatrice de 1 ou 2 Cocktails, Rose Simard, présenter son troisième livre, vendredi, au micro de Gino Chouinard.

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