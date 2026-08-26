 Aller au contenu
Poursuite: Meta règle hors cour

«C'est la fin de l'impunité des grands de la technologie»

par 98.5

0:00
5:47

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 26 août 2026 17:41

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
«C'est la fin de l'impunité des grands de la technologie»
À vos intérêts / Cogeco Média

L'entreprise Ryam, en Témiscaming, annonce la fermeture temporaire de son usine: 400 emplois sont en jeu, une conséquence directe des tarifs américains.

Écoutez Michèle Boisvert commenter cette nouvelle et parler de la fin de l'immunité des grandes entreprises technologiques, comme Meta.

Les sujets discutés

  • Les nouveaux tarifs douaniers mènent à la fermeture de l’usine Ryam, au Témiscaming;
  • Le règlement de Meta, qui paie près de 18 milliards de dollars pour clore un procès aux États-Unis, marque la fin de l’impunité des géants technologiques;
  • Nvidia affiche des résultats records (96 milliards de dollars de revenus, 75% de marge), devenant centrale dans l’intelligence artificielle et finançant des startups et centres de données.

Vous aimerez aussi

Est-ce plus difficile d'accumuler du patrimoine aujourd'hui?
L'instinct Marie-Eve
Est-ce plus difficile d'accumuler du patrimoine aujourd'hui?
0:00
13:27
L'Hôpital Vaudreuil-Soulanges préfère un fournisseur américain
La commission
L'Hôpital Vaudreuil-Soulanges préfère un fournisseur américain
0:00
8:16
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
La formidable complicité de Sylvain Cossette et d'Andrée Waters
Rattrapage
25e anniversaire de la tournée Rendez-vous
La formidable complicité de Sylvain Cossette et d'Andrée Waters
Un laboratoire clandestin de fentanyl est démantelé
Rattrapage
Dans le quartier Griffintown
Un laboratoire clandestin de fentanyl est démantelé
Négociations Canada-É-U: Trump avoue avoir eu des exigences de dernière minute
Rattrapage
Propos validant la version canadienne
Négociations Canada-É-U: Trump avoue avoir eu des exigences de dernière minute
Consommation d'électrolytes: méfiez-vous des vidéos virales
Rattrapage
Nutrition
Consommation d'électrolytes: méfiez-vous des vidéos virales
Anxiété de performance: Victor Hedman brise le tabou
Rattrapage
Le défenseur du Lightning a raconté son histoire
Anxiété de performance: Victor Hedman brise le tabou
«Vieille Corneille»: Louise Forestier se livre dans un documentaire intimiste
Rattrapage
Parcours de la chanteuse
«Vieille Corneille»: Louise Forestier se livre dans un documentaire intimiste
«Le Parti québécois a fait une erreur» -Nathalie Normandeau
Rattrapage
Vincent Marissal évincé par le PQ
«Le Parti québécois a fait une erreur» -Nathalie Normandeau
Poursuite aux États-Unis: Meta conclut une entente de 16,7 milliards$
Rattrapage
Plateformes considérées addictives
Poursuite aux États-Unis: Meta conclut une entente de 16,7 milliards$
Venus et Serena Williams en double et un laissez-passer pour Stan Wawrinka
Rattrapage
US Open
Venus et Serena Williams en double et un laissez-passer pour Stan Wawrinka
Élections provinciales: la mairesse de Montréal présente ses demandes aux chefs
Rattrapage
Pour inciter les partis à faire des promesses
Élections provinciales: la mairesse de Montréal présente ses demandes aux chefs
Comment devenir connu: Philippe Lacroix explore les coulisses de la célébrité
Rattrapage
Documentaire à venir
Comment devenir connu: Philippe Lacroix explore les coulisses de la célébrité
Vincent Marissal a enfreint le code d'éthique en prêtant son logement
Rattrapage
Retrait de candidature
Vincent Marissal a enfreint le code d'éthique en prêtant son logement
«Ce qui me manque, c'est vraiment de faire rire» -Lise Dion
Rattrapage
Elle lance son balado cette semaine
«Ce qui me manque, c'est vraiment de faire rire» -Lise Dion
Pourquoi est-ce plus difficile pour certains à s’adapter à la rentrée?
Rattrapage
Rentrée
Pourquoi est-ce plus difficile pour certains à s’adapter à la rentrée?