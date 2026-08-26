Poursuite: Meta règle hors cour

L'entreprise Ryam, en Témiscaming, annonce la fermeture temporaire de son usine: 400 emplois sont en jeu, une conséquence directe des tarifs américains.
Écoutez Michèle Boisvert commenter cette nouvelle et parler de la fin de l'immunité des grandes entreprises technologiques, comme Meta.
Les sujets discutés
- Les nouveaux tarifs douaniers mènent à la fermeture de l’usine Ryam, au Témiscaming;
- Le règlement de Meta, qui paie près de 18 milliards de dollars pour clore un procès aux États-Unis, marque la fin de l’impunité des géants technologiques;
- Nvidia affiche des résultats records (96 milliards de dollars de revenus, 75% de marge), devenant centrale dans l’intelligence artificielle et finançant des startups et centres de données.