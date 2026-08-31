Nouvelles frappes américaines

Les États-Unis ont repris leurs frappes contre l'Iran dans le détroit d’Ormuz. Reprise majeure des hostilités ou pas?
Écoutez la spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin au micro de Gino Chouinard.
Les sujets discutés
- Les États-Unis reprennent leurs frappes contre l'Iran, le tout, liées à la menace de mines sous-marines;
- L'Iran riposte en visant des bases américaines en Jordanie;
- Le Washington Post révèle que des ex-militaires américains, influenceurs sur X, sont payés par le Pentagone sans transparence, soulevant des questions éthiques;
- Une entente pétrolière majeure entre les États-Unis et le Venezuela inquiète sur la stabilité et la démocratie.
- Google Maps a renommé le lac Ontario en «Lacs des Amériques», aux États-Unis, suscitant des réactions.