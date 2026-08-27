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Secteur automobile

Première historique: Toyota détrône GM aux États-Unis

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 août 2026 07:29

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Alexandre Leblond
Alexandre Leblond
Première historique: Toyota détrône GM aux États-Unis
La chronique financière avec Alexandre Leblond / Cogeco Média

Dans le cadre de sa chronique économique, Alexandre Leblond aborde le virage historique dans l'industrie automobile américaine : Toyota est en passe d'usurper le titre de leader des ventes aux États-Unis à General Motors, une position que le constructeur américain occupait sans interruption depuis 1931.

D'un côté, GM, qui avait été restructurée et financée à 75 % par le gouvernement américain après la crise financière de 2008-2009, a choisi de délaisser le volume brut pour maximiser sa rentabilité sur les camionnettes.

De l'autre, Toyota continue de miser sur le volume de ses ventes et des modèles de voiture plus petits.

Écoutez Alexandre Leblond en discuter lors de sa chronique économique, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.

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