Opération impliquant un jeune de 15 ans

Une poursuite policière impliquant un adolescent de 15 ans au volant d'une voiture volée dans le quartier Parc-Extension, rapportée par un récent article de Radio-Canada, relance le débat sur les limites des interventions à haute vitesse en milieu résidentiel.
Quels critères permettent aux policiers de décider comment agir en cas de poursuite? Et quels facteurs justifient le maintien de l'intervention?
Écoutez l'ancien policier et collaborateur à TVA Nouvelles, Roger Ferland, faire le point sur les critères et les risques des poursuites policières, lundi, au micro de Luc Ferrandez et Catherine Brisson.
Il soutient notamment que le cadre réglementaire est aujourd'hui particulièrement strict et complexe pour les agents sur le terrain.
«C'est assez difficile, même complexe, pour les policiers, parce qu'on ne veut pas qu'en posant les gestes à haute vitesse, ça mette encore plus en péril la sécurité des gens que l'infraction pour laquelle ils voulaient arrêter la personne.»
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