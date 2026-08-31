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Opération impliquant un jeune de 15 ans

Jusqu'où les policiers peuvent-ils aller lors d'une poursuite?

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 31 août 2026 13:59

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Jusqu'où les policiers peuvent-ils aller lors d'une poursuite?
Une poursuite policière impliquant un adolescent de 15 ans au volant d'une voiture volée dans le quartier Parc-Extension, rapportée par un récent article de Radio-Canada, relance le débat sur les limites des interventions à haute vitesse en milieu résidentiel. / Daniel / Adobe Stock

Une poursuite policière impliquant un adolescent de 15 ans au volant d'une voiture volée dans le quartier Parc-Extension, rapportée par un récent article de Radio-Canada, relance le débat sur les limites des interventions à haute vitesse en milieu résidentiel.

Quels critères permettent aux policiers de décider comment agir en cas de poursuite? Et quels facteurs justifient le maintien de l'intervention?

Écoutez l'ancien policier et collaborateur à TVA Nouvelles, Roger Ferland, faire le point sur les critères et les risques des poursuites policières, lundi, au micro de Luc Ferrandez et Catherine Brisson.

Il soutient notamment que le cadre réglementaire est aujourd'hui particulièrement strict et complexe pour les agents sur le terrain.

«C'est assez difficile, même complexe, pour les policiers, parce qu'on ne veut pas qu'en posant les gestes à haute vitesse, ça mette encore plus en péril la sécurité des gens que l'infraction pour laquelle ils voulaient arrêter la personne.»

Roger Ferland

Autres sujets abordés

  • Le mode opératoire des criminels qui accélèrent délibérément pour forcer l'abandon de la poursuite
  • Le risque de blâme et de suspension de solde auquel s'exposent les policiers après une intervention
    L'impact du Code criminel sur l'évaluation de l'usage de la force au volant

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