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Fractures, traumatismes crâniens et cérébraux

Les hospitalisations liées aux trottinettes électriques ont augmenté de 40 %

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 26 août 2026 11:55

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Les hospitalisations liées aux trottinettes électriques ont augmenté de 40 %
Les hospitalisations liées aux trottinettes électriques ont triplé chez les ados de moins de 15 ans. / Adobe Stock

Fractures, traumatismes crâniens et cérébraux: le nombre d'hospitalisations liées aux accidents de trottinettes électriques connait une hausse inquiétante au Québec. 

Au cours de la dernière année, 837 cas dans les hôpitaux de la province ont été répertoriés, ce qui représente une augmentation de 40 %. 

Plus préoccupant encore, le nombre de blessés a plus que triplé chez les jeunes de moins de 15 ans.

Écoutez Nicolas Saunier, professeur titulaire spécialisé en sécurité routière à Polytechnique Montréal et le Dr Benoit Heppell, médecin de famille, aborder le sujet, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

«Ce qui m'alarme le plus, ce sont les fameuses commotions cérébrales. Elle est quand même aussi fréquente et est vraiment dangereuse chez les jeunes dont les cerveaux sont en plein développement. Des jeunes qui vont retourner trop vite parfois aux activités vont avoir des symptômes à long terme.»

Dr Benoit Heppell

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