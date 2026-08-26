Fractures, traumatismes crâniens et cérébraux: le nombre d'hospitalisations liées aux accidents de trottinettes électriques connait une hausse inquiétante au Québec.

Au cours de la dernière année, 837 cas dans les hôpitaux de la province ont été répertoriés, ce qui représente une augmentation de 40 %.

Plus préoccupant encore, le nombre de blessés a plus que triplé chez les jeunes de moins de 15 ans.

Écoutez Nicolas Saunier, professeur titulaire spécialisé en sécurité routière à Polytechnique Montréal et le Dr Benoit Heppell, médecin de famille, aborder le sujet, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.