Chronique culturelle

La série Le gouffre lumineux inspirée du parcours de l'actrice Anick Lemay, qui a reçu un diagnostic de cancer en 2018, est disponible sur l'Extra d'ICI TOU.TV.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Marjorie Vallée discuter de cette production, coécrite par Anick Lemay et Marie-Ève Perron, samedi, au micro de l'émission Signé l'été.