Chronique culturelle

La série Le gouffre lumineux inspirée du parcours de l'actrice Anick Lemay, qui a reçu un diagnostic de cancer en 2018, est disponible sur l'Extra d'ICI TOU.TV.
Écoutez la chroniqueuse culturelle Marjorie Vallée discuter de cette production, coécrite par Anick Lemay et Marie-Ève Perron, samedi, au micro de l'émission Signé l'été.
«Certaines choses ont été romancées ou modifiées, peut-être par souci de garder certains éléments privés, mais tout le parcours médical est vraiment basé sur les faits de l'histoire d'Anick Lemay. C'est tellement bien fait! On embarque dans l'histoire, on est happé par la maladie, mais il y a tellement d'espoir à travers cette série.»