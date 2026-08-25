Dans un de ses messages publiés sur son réseau social, le président américain Donald Trump dit qu'il aimait les «canadiens francais».
Amour réciproque? Pas vraiment.
Écoutez l'analyse et chercheuse en politique américaine Valérie Beaudoin en compagnie de l'animateur Gino Chouinard.
Les sujets discutés
- Donald Trump aime les «Canadiens français». Ça ne semble pas être réciproque;
- La perception négative de Donald Trump au Québec et de ses propos sur la langue française
- Trump veut renommer le Lac Ontario...;
- Les tensions avec l’Iran, les menaces de sanctions américaines, le rôle de la Chine, et la difficulté d’obtenir des résultats concrets.